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Cemre Baysel: Yeni aşklara açığım! 'Yüzünün gözünün güzel olmasına gerek yok, kalbi güzel olsun'

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#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar#Kanal D
Cemre Baysel: Yeni aşklara açığım Yüzünün gözünün güzel olmasına gerek yok, kalbi güzel olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 15:01

Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı’yla ilişkisi sona eren Cemre Baysel, kalbinin kapılarını aşka kapatmadı. “Yeni aşklara açığım” diyen güzel oyuncu, kriterlerini de açıkladı: “Merhametli olsun, kalbi güzel olsun, yanıma yakışsın.”

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DİZİNİN GİDİŞATINDAN MEMNUNUM

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Güller ve Günahlar”da Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan ve ‘Zeynep’ karakterine hayat veren Cemre Baysel önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Ahmet Ustam Ocakbaşı’ndan çıkarken objektife takılan ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Baysel, dizinin gidişatından memnun olduğunu, çekimlerin de güzel geçtiğini söyledi.

Cemre Baysel: Yeni aşklara açığım Yüzünün gözünün güzel olmasına gerek yok, kalbi güzel olsun

ŞU AN GÖRÜŞTÜĞÜM KİMSE YOK

Tatil sorusuna “Bol bol tatil yaptım bu yıl. Yaz insanıyım, tatil yapmayı da çok seviyorum. Kim sevmez ki?” yanıtını veren Cemre Baysel’e biten ilişkisinin ardından yeni aşklara açık olup olmadığı sorusu da yöneltildi.

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“Yeni aşklara açığım ama şu an görüştüğüm kimse yok. Olursa duyarsınız” diyen Baysel, kriterleri sorulunca gülerek konuştu:

“Her şeyden önce insan olması yeter. Yüzünün gözünün güzel olmasına gerek yok, merhametli olsun, kalbi güzel olsun, yanıma yakışsın.”

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