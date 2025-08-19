×
Cemre Baysel: Güller ve Günahlar için heyecanlıyım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 09:33

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Güller ve Günahlar’ için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Cemre Baysel heyecanını dile getirdi.

Önceki gün İstinyePark’ta çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, “Ekip çok güzel. Murat Yıldırım’la tekrar beraber çalışacağız. Daha önce çok güzel işler çıkardık, bu dizinin de güzel olacağına inanıyorum” dedi.

Geçtiğimiz günlerde göğsünde bulunan kitleyi aldırmak için ameliyat masasına yatan Cemre Baysel, sağlık durumuyla ilgili soruya da “Çok şükür iyiyim” yanıtını verdi.

 

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Murat Yıldırım

