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Çember: Ölüm Meleği konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Ölüm Meleği bu akşam ekranlarda!

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Çember: Ölüm Meleği konusu nedir, oyuncuları kimler Çember: Ölüm Meleği bu akşam ekranlarda

Özgür Çevik ve Tuvana Türkay gibi önemli isimlerin yer aldığı Çember serisi tüm hızıyla devam ediyor. Çember: Ölüm Meleği bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki, Çember: Ölüm Meleği konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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Abdullah Oğuz & Evren Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ömer Baykul'un oturduğu Çember: Ölüm Meleği filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. İşte Cember: Ölüm Meleği konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

ÇEMBER: ÖLÜM MELEĞİ KONUSU NEDİR?

Karakola yanında tekerlekli sandalyede oturan bir adamla gelen yaşlı bir kadın, tekerlekli sandalyede oturan adamı öldürdüğünü itiraf eder. Yaşlı adamın gerçekten öldüğünü anlayan polisler, cinayeti özel birime haber verirler. Polislerimiz hem ölen adamın hem de kadının kimliğini öğrenmek için, zorlu bir oyuna sürüklenirler. Yaşlı kadın her ne kadar bu oyunla ekibimizin sinirlerini yıpratsa da kadının planı sadece bu kadar değildir. Ekip yaşlı adamın cinayetini araştırdıkça daha korkunç ve tüyler ürpertici bir gerçekle karşılaşır.

ÇEMBER: ÖLÜM MELEĞİ OYUNCULARI

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Başrollerinde Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Feriha Eyüpoğlu'nun olduğu "Çember: Ölüm Meleği" filmi bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

Çember: Ölüm Meleği oyuncuları arasında Tolga Ortancıl, Sibel Atasoy, Boğaç Kutal, Melisa Bober, Yalçın Bulut, Yavuz Pekdiker de yer alıyor.

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