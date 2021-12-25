Çember: Karanlığın Gözleri filminin oyuncuları kimler? İşte Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu ve oyuncu kadrosu

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Çember: Karanlığın Gözleri filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli'nin başrollerini paylaştığı Çember: Karanlığın Gözleri filminin kadrosunda, Nehir Çağla Yaşar, Güvenç Selakman, Cenk Tunalı, Taylan Akgül, Savaş Akın, Canberk Demirkılıç, Ozan Ceylan yer alıyor.

Çember: Karanlığın Gözleri filminin konusu

Ekranda olduğu dönemde izleyiciden büyük beğeni kazanan, yapımını Ans Productions & Evrensel Films’in, yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz’un yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz’un üstlendiği polisiye film serisi Çember, beşinci filmi olan “Çember: Karanlığın Gözleri” ile Tv’de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak’tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar. Profesör ile ailesine kim, niçin saldırmıştır? Saldırı profesörün geliştirdiği prototipi çalmak için mi düzenlenmiştir? İşini içinde yabancı ajanlar mı vardır? Zeynep ve Hakan bu gizemli olayı çözmeye çalışırken, özel birime sıra dışı bir amirin atanmasıyla birlikte soruşturma daha da ilginç bir hal alır