Cemal Okan: Sinemada dünya üçüncüsüyüz

Haberin Devamı

Türk sinemasının dünyada büyük ilgi gördüğünü belirten Okan, “Sinemada dünya üçüncüsüyüz. Amerikan filmleri bizi dövemiyor. Eskiden dövüyorlardı ama şimdi biz onları çok rahat kendi ülkemizde dövüyoruz. Dizilerimizle de aşağı yukarı 152 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve bu konuda da dünyada iki numarayız” diye konuştu.

Yapımcı Timur Savcı ile ortak bir şirketi bulunan Cemal Okan “İkimizin de egosu yok. En iyisini yapmak için çok mücadele ediyoruz. Türkiye’de üzüldüğüm konu bu. Niçin bir şeyleri paylaşamıyoruz? Paylaşırsak aslında çok daha büyüyebiliriz” dedi.