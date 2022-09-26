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Cemal Okan: Sinemada dünya üçüncüsüyüz

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#Cemal Okan#Hülya Koçyiğit#TRT 2
Cemal Okan: Sinemada dünya üçüncüsüyüz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:28

Yapımcı Cemal Okan, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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Türk sinemasının dünyada büyük ilgi gördüğünü belirten Okan, “Sinemada dünya üçüncüsüyüz. Amerikan filmleri bizi dövemiyor. Eskiden dövüyorlardı ama şimdi biz onları çok rahat kendi ülkemizde dövüyoruz. Dizilerimizle de aşağı yukarı 152 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ve bu konuda da dünyada iki numarayız” diye konuştu.

Yapımcı Timur Savcı ile ortak bir şirketi bulunan Cemal Okan “İkimizin de egosu yok. En iyisini yapmak için çok mücadele ediyoruz. Türkiye’de üzüldüğüm konu bu. Niçin bir şeyleri paylaşamıyoruz? Paylaşırsak aslında çok daha büyüyebiliriz” dedi.

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