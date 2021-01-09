Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Issız Adam’la tanınan Cemal Hünal Survivor’da
Cemal Hünal, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan ünlü isim tanıtımdaki, ‘Köpekbalıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada… Tam bana göre!’ cümlesi ile dikkat çekti. İşte Issız adam filmi ile hafızalara kazınan Cemal Hünal hakkında bilgiler
Cemal Hünal’ın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Hünal, Issız Adam filmi ile hafızalara kazınmıştı. İşte 1976 doğumlu olan ve Asi, Diriliş Ertuğrul, Paramparça gibi dizilerde rol alan ünlü isim hakkında bilgiler
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.
İŞTE CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
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