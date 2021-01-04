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Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal Survivor 2021 yarışmacıları arasında

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Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal Survivor 2021 yarışmacıları arasında
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Cemal Hünal, Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında bulunuyor. Cemal Hünal’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlü isim Seni Bana Yazmışlar, Paramparça, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştı. İşte hakkında merak edilenler

Issız Adam filmi ile hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor 2021 yarışmacı kadrosunda bulunuyor. 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ünal’ın rol aldığı filmler arasında Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda da bulunuyor.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında Cemal Hünal Survivor 2021 yarışmacıları arasında

İŞTE CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

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