Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Cemal Hünal Sadakatsiz dizisinde!

Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan karakterine hayat verecek. Issız Adam filmi ile hafızalara kazınan ünlü isim 2 Ekim 1976 doğumlu. İşte Paramparça, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan Cemal Hünal’ın hayatı

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.