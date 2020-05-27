Cemal Can ile dans eden Survivor Jennifer Lopez gerçek mi?
Survivor son bölümüne Jennifer Lopez Cemal Can performansı ile damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın organize ettiği kutlama gecesinde ünlüler ve gönüllüler takımı bir arada eğlenmenin tadını çıkardı. Müzik ve eğlence dolu gecede sahnedeki şarkılardan bazıları da Jennifer Lopez'e aitti. Gönüllüler takımının eğlenceli ismi Cemal Can'ın Jennife Lopez şarkısında gösterdiği performans sosyal medyada da çok konuşuldu
Gönüllüler takımının performansı ve eğlenceli tavırları ile sevilen ismi Cemal Can, Survivor son bölümünde yine güzel anlara şahit etti. Programın sunucusu Acun Ilıcalı tarafından hem ünlüler hem de gönüllüler takımı için organize edilen kutlama gecesinde bazı ünlü sanatçıların replikaları sahne aldı.
Gecenin en çok eğlenen ismi olan Cemal Can, Jennifer Lopez'in şarkılarında kendisini tutamadı ve sahneye çıktı. Gecenin ardından bu anı bir daha yakalayamayacağını düşündüğü için sahneye çıktığını söyleyen Cemal Can, kendisini Pitbull gibi hissettiğini ifade etti.
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