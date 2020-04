Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Cemal Can Canseven nereli?

Survivor izleyicileri her gün yayınlanan karşılaşmaları heyecanla takip ediyorlar. Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven başarılı performansı ve sempatik tavırları ile beğenilen isimler arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı, birleşme partisindeki DJ performansı ile de büyük beğeni topladı. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR CEMAL CAN CENSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır.