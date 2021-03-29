Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can hakkında bilgiler

Cemal Can Canseven, Survivor 2021’in yeni bölümüne katılacak. Geçen yılın şampiyonu olan yarışmacı, 25 Mayıs 1995 doğumlu. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 doğumlu. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Survivor 2020’nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven, Kahraman isimli bir şarkı çıkarmıştır ve İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol almaktadır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?