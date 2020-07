Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ın hayatı

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. 16 Temmuz TV 8 yayın akışında saat 20:00’da Şampiyonluk Hikayesi 2020 programı yer alıyor. Survivor şampiyonu Cemal Can canlı yayında yaşadıklarını anlatacak. İşte Survivor Cemal Can’ın hayatı…

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Annesi Rizelidir, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 25 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük olan ve “küçük annem” dediği bir ablası vardır. Aslen İzmirli olan Cemal Can, liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır. Canseven, beraber Youtube videoları çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor.

Survivor 2020'de şampiyonluğa uzanan Cemal Can Canseven'in, isminin hikayesi ortaya çıktı. Aylardır adada zorlu yaşam şartlarında mücadele eden ve performansıyla takdir toplayan Cemal Can'ın ikinci ismi Can Bartu'dan geliyor.

Cemal Can’ın açılaması şu şekilde: "Babam 7 yaşındayken vefat etti dedem. O yüzden Cemal ismini koymak istemişler. Babam fanatik Fenerbahçe taraftarı ve Can Bartu hayranı. Oradan Can geliyor ve Cemal Can oluyor. Cemal Can Canseven oluyor. Annem 'Çocuk çok zorlanır' demiş"