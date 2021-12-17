Cem Yılmaz'ın Yeni Stand-Up Gösterisi ne zaman yayınlanacak?

Haberin Devamı

Netflix, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı ve tarihi paylaştı. "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.



Cem Yılmaz da Twitter adresinden gösterisiyle ilgili yaptığı açıklamada “Yılbaşı Gecesi Netflix deyim değil :)) Ertesi gün de ordayım …31 Aralık işte ya..5 Ocak ta da Netflix deyim yani..” açıklamasında bulundu.