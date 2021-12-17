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Cem Yılmaz'ın Yeni Stand-Up Gösterisi ne zaman yayınlanacak?

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Cem Yılmazın Yeni Stand-Up Gösterisi ne zaman yayınlanacak

Cem Yılmaz'ın canlı olarak gerçekleştirdiği Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisinin bu yıl online platform Netflix üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştı. Gösterinin tarihiyle ilgili hem ünlü komedyen hem de Netflix paylaşımda bulundu. Peki, Cem Yılmaz'ın Yeni Stand-Up Gösterisi ne zaman yayınlanacak?

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Netflix, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı ve tarihi paylaştı. "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.

Cem Yılmaz da Twitter adresinden gösterisiyle ilgili yaptığı açıklamada “Yılbaşı Gecesi Netflix deyim değil :)) Ertesi gün de ordayım …31 Aralık işte ya..5 Ocak ta da Netflix deyim yani..” açıklamasında bulundu.

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