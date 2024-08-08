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'Cem Karaca’nın Gözyaşları' yeniden vizyona girecek

Güncelleme Tarihi:

#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İlkim Karaca#Emrah Karaca
Cem Karaca’nın Gözyaşları yeniden vizyona girecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:51

CEM Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” 26 Ocak’ta vizyona girmiş, sanatçının eşi İlkim Karaca filmin durdurulması için dava açmıştı. 3 haftada yaklaşık 220 bin seyirciye ulaşan filmin gösterimi, Karaca’nın mahkemenin belirlediği 3.5 milyon liralık teminatı yatırması üzerine durduruldu.

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 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan itiraz sonrası kararı kısmen kaldırarak filmin yeniden gösterime girmesine izin verdi. Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca, konuyla ilgili X’ten şu açıklamayı yaptı:

Haberler doğru. Ancak film şu an için gösterimde değil. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacak.”

İlkim Karaca ise dava sürecinin henüz tamamlanmadığını duyurdu:

“Kararı büyük üzüntüyle karşıladım. Davalar devam ediyor, süreç tamamlanmış değil. Sonuna kadar Cem’in hakkını savunmaya devam edeceğim. Konu filmde benim olmamam ya da para anlaşmazlığı değil. Sadece Cem Karaca’nın doğru anlatılmasını istediğim için en başından itiraz ettim. Cem Karaca’ya ve onun değerlerine hakaret eden, onu olduğundan çok farklı gösteren bir film çekilmiş. Dava sürecinde de benim asla bilerek ve isteyerek imzalamadığım sözleşmeler havada uçuşuyor. Yasal mirasçı olduğum halde haklarımın gasp edilmesi durumu var. İtirazlarımız devam ediyor.”

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#Cem Karaca’Nın Gözyaşları#İlkim Karaca#Emrah Karaca

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