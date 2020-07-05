Cem Davran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Cem Davran'ın hayatı ve oynadığı diziler

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam canlı yayınla izleyici karşısına çıkıyor. Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerinin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda başarılı oyuncu Cem Davran'ın sunuculuğu dikkat çekiyor. Cem Davran bir dönem ekranlara damga vuran Ruhsar dizisinde Mahsar karakteriyle kariyerinde başarılı yer edinmişti.

CEM DAVRAN KİMDİR?

Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. Cem Davran, Hilal Davran ile evlidir. Hürcan ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır.İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunudur.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. 1977 yılında sınavla, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na çocuk oyuncu olarak girdi. 1980 yılında onaltı yaşında henüz reşit olmamasına rağmen, özel yetenek maddesinden profesyonel oyuncu kadrosuna alındı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı yaptı.

Dört yıl Dormen Tiyatrosu’nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul’da özel izinle konuk oyuncu olarak çalıştı. Şehir tiyatrosunda Gölgenin Canı isimli çocuk oyununu sahneye koydu. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri verdi ve oyun sahneye koydu. Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurdu ve yönetti.

Şehir Tiyatrolarında oynadığı Gazeteciden Dost adlı oyundaki rolüyle 1996’da, Tiyatro İstanbul’da oynadığı Yeni Baştan oyunundaki rolüyle 1997’de Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Cem Davran, bugüne kadar elliye yakın oyunda rol almış, tiyatronun yanında televizyon ve sinema çalışmaları da yapmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kardeş Çocukları Adnan Harmancı (2019)

8. Gün Aziz Uğur Boztepe (2018)

Yedikule Hayat Yokuşu (2014)

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Bizim Okul (2013)

İzmir Çetesi Ahmet İptenalır (2011)

Çete (2010)

Fesupanallah (2007)

Deli Dolu Oğuz (2006)

İlk Göz Ağrısı Aşkın (2005)

Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004

Yuvam Yıkılmasın Demir 2003

Patron Kim (dizi, 2003) Cem 2003

Bana Abi De Selo 2002

Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002

Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000

Vay Anam Vay kendisi-(konuk) 2001

Ruhsar Mazhar 2001

Tatlı Betüş (dizi) 1993