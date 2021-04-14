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Televizyon
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Cem Davran ‘Aşkın Tarifi’ için el sıkıştı

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Cem Davran ‘Aşkın Tarifi’ için el sıkıştı

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizi projesi “Aşkın Tarifi”nin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Yapım şirketi NTC Medya, Kadir Doğulu’dan sonra Cem Davran’la da el sıkıştı. Çekimlerin başlaması için sabırsızlandığını söyleyen Davran, dizide ‘Hazım’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Aşkın Tarifi”, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş’un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül’ün kaleme aldığı dizinin çekimlerine yakında başlanacak.

 

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