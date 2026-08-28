Cem Belevi: O fotoğraf yüzünden aç geziyorum

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Cem Belevi önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Urla’da yaşayan şarkıcı, “İstanbul’a sürekli gelip gidiyorum. Hazır gelmişken bugünü alışverişe ayırdım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da denize girerken görüntülenen ve fazla kilolarıyla dikkat çeken Belevi, o fotoğrafla ilgili sorular üzerine gülerek diyete başladığını açıkladı:

“Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var! Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım.”