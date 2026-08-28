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Cem Belevi: O fotoğraf yüzünden aç geziyorum

Güncelleme Tarihi:

#Cem Belevi#Alaçatı#Ünlülerin Spor Hayatı
Cem Belevi: O fotoğraf yüzünden aç geziyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:44

Cem Belevi, Urla’daki hayatını anlattı: “Günlerim bağ, bahçe ve tadilat işleriyle geçiyor. Elimden bu tarz işler gelir. Urla yaradı, çok güzel şarkılar da yazdım.”

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Cem Belevi önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Urla’da yaşayan şarkıcı, “İstanbul’a sürekli gelip gidiyorum. Hazır gelmişken bugünü alışverişe ayırdım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da denize girerken görüntülenen ve fazla kilolarıyla dikkat çeken Belevi, o fotoğrafla ilgili sorular üzerine gülerek diyete başladığını açıkladı:

Cem Belevi: O fotoğraf yüzünden aç geziyorum

“Orada ters ışık var, coğrafi ofsayt var, Urla’nın vermiş olduğu rahatlık var! Biraz kilo aldım ama o fotoğraf çıktığından beridir aç geziyorum. Spora da başladım.”

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#Cem Belevi#Alaçatı#Ünlülerin Spor Hayatı

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