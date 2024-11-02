Cem Adrian 20. yılını kutluyor

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92 sanatçının, Adrian’ın geçtiğimiz 20 yıla damgasını vuran eserlerini yorumladığı “Mücevher” albümü tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.
Albüm, Ajda Pekkan’dan Haluk Bilginer’e, Cem Yılmaz’dan Emel Sayın’a, Demet Akbağ’dan Ceza’ya, Mustafa Alabora’dan Bülent Ortaçgil’e, Teoman’dan Okan Bayülgen’e, Demet Evgar’dan Mercan Dede’ye, Emir Can İğrek’ten Mert Fırat’a, Selçuk Yöntem’den Gaye Su Akyol’a, Selda Bağcan’dan Sagopa Kajmer’e her nesilden birbirinden önemli isimleri bir araya getirdi. Albümde toplam 80 şarkı yer aldı.