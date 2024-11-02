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Cem Adrian 20. yılını kutluyor

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#Cem Adrian#Mücevher#20. Yıl
Cem Adrian 20. yılını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:39

CEM Adrian, müzik kariyerindeki 20’nci yılını “Mücevher” adlı albümle kutluyor.

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92 sanatçının, Adrian’ın geçtiğimiz 20 yıla damgasını vuran eserlerini yorumladığı “Mücevher” albümü tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Albüm, Ajda Pekkan’dan Haluk Bilginer’e, Cem Yılmaz’dan Emel Sayın’a, Demet Akbağ’dan Ceza’ya, Mustafa Alabora’dan Bülent Ortaçgil’e, Teoman’dan Okan Bayülgen’e, Demet Evgar’dan Mercan Dede’ye, Emir Can İğrek’ten Mert Fırat’a, Selçuk Yöntem’den Gaye Su Akyol’a, Selda Bağcan’dan Sagopa Kajmer’e her nesilden birbirinden önemli isimleri bir araya getirdi. Albümde toplam 80 şarkı yer aldı.

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#Cem Adrian#Mücevher#20. Yıl

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