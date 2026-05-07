×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Celo Ağa'nın ilk kurbanı Müslüm oldu

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Ali Sürmeli#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 12:00

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da, Ali Sürmeli’nin canlandırdığı Celo Ağa’nın hikayeye dahil olmasıyla tempo yükseldi. Parmaklıklar ardında yaşanan güç mücadelesinde ilk kaybı Eşref Tek verdi. Eşref’in Celo Ağa’ya kurduğu oyunun bedelini Müslüm canıyla ödedi. O andan itibaren çılgına dönen Eşref Tek’in bölüm finalinde “Eşref Tek infazını yaktı!” diye haykırdığı anlar ilerleyen haftalarda kopacak fırtınanın habercisi oldu.

Haberin Devamı

İHTİYAR, NİSAN’IN BABASI!

Cezaevinde fırtınalar eserken Nisan ve bebeği için tehlikeli bir sürecin başladığı Eşref Rüya, hem çarşamba ekranına hem sanal medyaya damgasını vurdu. Görüş sırasında fenalaşan Nisan’ın düşük riski olduğu ortaya çıktı.

Celo Ağanın ilk kurbanı Müslüm oldu

Nisan henüz bu şoku atlatamadan babasının İhtiyar olduğunu öğrendi. Kadir ve Çido cephesinde ise duygu fırtınası esti. İkilinin yüzleşmesinde gözyaşları sel oldu.

Celo Ağanın ilk kurbanı Müslüm oldu

Nisan’ın hamile olduğunu öğrenince kıskançlıktan çılgına dönen ve yeni bir hamle kararı alan Çido, Kadir’i yine kendisine bağlamayı başardı.

Haberin Devamı

Celo Ağanın ilk kurbanı Müslüm oldu

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Ali Sürmeli#Çağatay Ulusoy

BAKMADAN GEÇME!