Celasun öldü mü? Çukur dizisinde sürpriz veda!

Çukur dizisinde bu akşam heyecan yine zirve yaptı. Genç oyuncu Kubilay Aka'nın canlandırdığı 'Celasun' karakterinin, diziden ayrılacağı iddiaları son günlerde magazin basınına konu olmuştu. Dizinin ekranlara gelmesi ile birlikte, bu durum netlik kazandı. İşte, Çukur dizisindeki Celasun'un son durumu...

CELASUN ÖLDÜ MÜ?

Çukur dizisi bir kez daha ayrılık haberiyle gündeme geldi. 5 Nisan tarihli bölümde Celasun'un iple boğulduğu sahneler damga vurdu. Böylelikle, Çukur'un ana karakterlerinden biri daha diziye veda etti.

KUBİLAY AKA DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Çukur dizisinde 'Celasun' rolüne hayat veren genç oyuncu Kubilay Aka'nın, yeni başlayacak "Camtavanlar" dizisinde Bensu Soral'la başrol oynayacağı için diziye veda ettiği iddia ediliyor.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Başarılı oyuncu Kubilay Aka, konu hakkında Twitter'dan şunları söyledi; "4 sene oldu dile dolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle.

Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez!"

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