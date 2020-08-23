Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Celal hakkında bilgiler...

Celal Sarıgül, MasterChef 2020 sezonunda ana kadroya kalan isimlerden biri oldu. Yarışmaya ilk katıldığı günden bu yana yaptığı yemeklerle olduğu kadar dış görünüşüyle dikkat çeken Celal Sarıgül, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatmıştı.



MASTERCHEF CELAL KİMDİR?



Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı olan Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Muftağın yanı sıra sporla da iç içe olan Celal Sarıgül, bir süredir Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor.

Ana kadroya geç de olsa girmeyi başaran Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.