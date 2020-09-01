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Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Celal Sarıgül kimdir kaç yaşında? MasterChef Celal nereli?

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Celal Sarıgül kimdir kaç yaşında? MasterChef Celal nereli?
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MasterChef Celal olarak tanınan Celal Sarıgül, iddiasını konuşturmaya devam ediyor. Yarışmanın ilk günlerinde sessizliği ve ortalama performansı ile hayal kırıklığına neden olan Celal Sarıgül, yarışmanın ilerleyen haftalarında performansını arttırarak kaptanlık elde edecek aşamaya kadar yükseldi. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

MasterChef Celal, yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olması nedeniyle izleyiciler tarafından da kariyeri ile merakla araştırılıyor. Şu ana kadar sadece tabaklarını konuşturan Celal Sarıgül'ün yarışmanın son bölümlerinde iddialı açıklamalar yapması, pek çok izleyiciyi de heyecanlandırdı. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi.  Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Celal Sarıgül aslen Antalyalıdır. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.

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