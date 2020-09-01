Celal Sarıgül kimdir kaç yaşında? MasterChef Celal nereli?

MasterChef Celal, yarışmanın iddialı isimlerinden birisi olması nedeniyle izleyiciler tarafından da kariyeri ile merakla araştırılıyor. Şu ana kadar sadece tabaklarını konuşturan Celal Sarıgül'ün yarışmanın son bölümlerinde iddialı açıklamalar yapması, pek çok izleyiciyi de heyecanlandırdı. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Celal Sarıgül aslen Antalyalıdır. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef yarışmasının iddialı isimlerinden birisi olan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle yarışmanın ilk günlerinde iddiasını ortaya koymuştu.