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Çekimlere balık molası

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#Ayakçı#Gökhan Yıkılkan#Ulaş İnan Torun
Çekimlere balık molası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 08:03

“Ayakçı” filminin başrol oyuncuları Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun, Beykoz’da kamera karşısına geçti. İkili, çekimlere verilen arada oltayla balık tuttu.

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ÇEKİMLERE DEVAM

2024’ün son komedi filmi olmaya hazırlanan “Ayakçı”nın çekimleri İstanbul’da devam ediyor. Filmin oyuncuları geçtiğimiz gün Beykoz’da kamera karşısına geçti.

Başrol oyuncuları Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun, set arasında balık keyfi yaptı. Oyuncular, çekime verilen arada ellerine oltaları alarak balık tuttu.

27 ARALIK’TA VİZYONDA

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan’ın oturduğu “Ayakçı”, ‘1 milyoncu’ açma hayali kuran kargocu Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmek üzere çıktığı macera dolu yolculuğu konu alıyor.

Gökhan Yıkılkan’ın Hayri’yi canlandırdığı yapımda Ulaş İnan Torun da yetiştirme yurdunda büyümüş Serkan karakterine hayat veriyor. “Ayakçı” filminin 27 Aralık’ta vizyonda olması planlanıyor.

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#Ayakçı#Gökhan Yıkılkan#Ulaş İnan Torun

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