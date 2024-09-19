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Çekimler sonrasında aile gibi olduk

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#Seda Bakan#Ecem Erkek#Nilperi Şahinkaya
Çekimler sonrasında aile gibi olduk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 08:06

Seda Bakan, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu önceki gün “Gelin Takımı” filminin YouTube çekimleri için Maslak Rentaş İş Merkezi’nde bir araya geldi.

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Oyuncular, 18 Ekim’de vizyona girecek film için heyecanlı olduklarını söyledi. Seda Bakan, “Herkesin biraz gülmeye ve stres atmaya ihtiyacı var. Film çekimleri sırasında çok eğlendik, çok iyi arkadaş ve aile olduk” açıklamasını yaptı.

Oyuncu ayrıca evlenip çocukları olduktan sonra “Evlendin artık sana iş gelmez” diye yorumlar aldığını itiraf etti ve ekledi:

Çekimler sonrasında aile gibi olduk

“İşimi çok seviyorum. Çok mücadele ettim bugünlere gelebilmek için. O yüzden kolay kolay oyunculuğu bırakamayacağım.”

Nilperi Şahinkaya ise “Bekarlığa veda partisi yapar mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evlilik de yaparım. Balayına da giderim. Çocuk da yaparım. Seve seve en çılgınını yaparım.”

 

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#Seda Bakan#Ecem Erkek#Nilperi Şahinkaya

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