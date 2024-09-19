Çekimler sonrasında aile gibi olduk

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Oyuncular, 18 Ekim’de vizyona girecek film için heyecanlı olduklarını söyledi. Seda Bakan, “Herkesin biraz gülmeye ve stres atmaya ihtiyacı var. Film çekimleri sırasında çok eğlendik, çok iyi arkadaş ve aile olduk” açıklamasını yaptı.

Oyuncu ayrıca evlenip çocukları olduktan sonra “Evlendin artık sana iş gelmez” diye yorumlar aldığını itiraf etti ve ekledi:

“İşimi çok seviyorum. Çok mücadele ettim bugünlere gelebilmek için. O yüzden kolay kolay oyunculuğu bırakamayacağım.”



Nilperi Şahinkaya ise “Bekarlığa veda partisi yapar mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evlilik de yaparım. Balayına da giderim. Çocuk da yaparım. Seve seve en çılgınını yaparım.”