Çekimler Köyceğiz'de! Bensu Soral 'Nazlı' rolüyle geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 08:18

‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ filminde Yılmaz Erdoğan’la baba-kız rolünde seyirci karşısına çıkan Bensu Soral, ‘Organize İşler’in dizi versiyonunda da rol alacak. ‘Nazlı Noyan’ı canlandıran oyuncu, proje için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Bensu Soral, portfolyo çekimi için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, styling’ini Furkan Çelik’in üstlendiği çekimlerde Jiyan Kızılboğa’nın objektifine poz verdi.

Soral, fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı ve o karelerin altına İngilizce “Çok hızlı hareket eden bir dünyada, ben derinlemesine hissetmeyi seçiyorum” diye yazdı. Oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ASIM’IN KIZI

Bensu Soral’ın şu sıralar Yılmaz Erdoğan imzalı film serisi ‘Organize İşler’in dizi versiyonu için sıkı bir hazırlık sürecinde olduğu öğrenildi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı, hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de ‘Asım Noyan’ karakteriyle başrolünü üstlendiği ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ 2019’da vizyona girmiş, Bensu Soral o yapımda Asım’ın kızı ‘Nazlı Noyan’ı canlandırmıştı. Bir dolandırıcılık hikâyesini konu alan filmde ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ da rol almıştı.

EYLÜLDE SETE ÇIKACAK

Bir dijital platform için çekilecek ‘Organize İşler’ dizisinde yeniden Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte kamera karşısına geçecek olan Bensu Soral, şimdilerde tüm vaktini rolüne çalışarak geçiriyor. Soral, dizi ekibiyle birlikte eylül ayının ilk haftası sete çıkacak. Dizi şimdilik 8 bölüm olarak planlanıyor.

ÇEKİMLER KÖYCEĞİZ’DE

Senaryo ve dekor çalışmaları süren ‘Organize İşler’ dizisinde Asım’ın otopark sahnelerinin çekimleri Yılmaz Erdoğan’ın
Köyceğiz’deki çiftliğinde yapılacak.

