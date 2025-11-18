Milyonluk malikanede oturana yakÄ±ÅŸtÄ± mÄ± bu ÅŸimdi Ã‡ekimden sonra kimseye sormadan alÄ±p gitmiÅŸ... Bir de Ã¼Ã§ yÄ±l sonra bÃ¶yle poz verdi

×
Milyonluk malikanede oturana yakÄ±ÅŸtÄ± mÄ± bu ÅŸimdi! Çekimden sonra kimseye sormadan alÄ±p gitmiÅŸ... Bir de üç yÄ±l sonra böyle poz verdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 18, 2025 08:46

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "olaylÄ±" gelini Meghan Markle hakkÄ±nda sÃ¶ylenmemiÅŸ ne kaldÄ± sizce? EÄŸer her ÅŸeyin bittiÄŸini sanÄ±yorsanÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ± iÃ§indesiniz demektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sussex DÃ¼kÃ¼ Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle ÅŸimdi yeni bir olaya imza attÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n temelinde ise Markle'Ä±n bir dijital platform iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± programÄ±n Ã§ekiminde giydiÄŸi yeÅŸil elbise yatÄ±yor.

Program tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda Meghan Markle, gÃ¶steriÅŸli bir yemek masasÄ±nÄ± hazÄ±rlarken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ãœzerinde de zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili bir elbise var. Ä°ÅŸte son dÃ¶nemde Meghan Markle'Ä±n bunca konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni de bu elbise.

BÄ°R Ã‡EKÄ°MDEN SONRA KÄ°MSEYE SORMADAN ALIP GÄ°TTÄ°Äž Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ
Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu bin 695 dolar deÄŸerinde olan bu elbiseyi Meghan Markle, kimseye sormadan alÄ±p gitti. Yani daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek "Ã§aldÄ±..."

Bu olayÄ±n geÃ§miÅŸi aslÄ±nda 2022 yÄ±lÄ±na uzanÄ±yor.

Markle, Veriety dergisi iÃ§in verdiÄŸi rÃ¶portajda bu elbiseyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde elbiseden ses seda Ã§Ä±kmadÄ±.

Sonra Markle aynÄ± elbiseyle programÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m filminde gÃ¶rÃ¼nÃ¼nce Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r susanlar da ilk kez konuÅŸtu.

Markle'Ä±n programÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼len zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili elbiseli Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nceki bir dergi Ã§ekiminde giydiÄŸi ve izinsiz olarak evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BÄ°R DEÄžÄ°L BÄ°RKAÃ‡ KEZ YAPTI
Ä°ÅŸte ÅŸimdi o Ã§ekimin kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Markle, o sÄ±rada giydiÄŸi ve kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± giysi ve aksesuarlarÄ± kimseye sormadan, izin almadan yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

BirÃ§ok modacÄ± da tanÄ±tÄ±m yayÄ±nlandÄ±ktan sonra bu zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili elbisenin Markle'Ä±n 2022 yÄ±lÄ±ndaki Variety Ã§ekiminde giydiÄŸinin aynÄ±sÄ± olduÄŸunu doÄŸruladÄ±.

Gazeteci Vanessa Grigoriadis, Andrew Gold'un podcast yayÄ±nÄ±na konuk olduÄŸunda Meghan'Ä±n Ã§ekimden sonra kimseden izin almadan birkaÃ§ parÃ§a giysi ve aksesuarÄ± alÄ±p gittiÄŸinin konuÅŸulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Grigoriadis, Meghan Markle hakkÄ±nda daha Ã¶nce de buna benzer sÃ¶ylentiler duyduÄŸunu anlattÄ±. Hatta yazar Tom Bower'Ä±n 2022'de yayÄ±nlanan Revenge adlÄ± kitabÄ±nda da bu konuya atÄ±fta bulunduÄŸunu ekledi.

O AYAKKABILAR DA AYNI ÅžEKÄ°LDE 'EVÄ°NE GÄ°TMÄ°Åž'
Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Markle, Kanada'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Suits dizisinde oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bir Ã¼nlÃ¼ firma iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. O sÄ±rada da Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir Ã§ift yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ± istedi.

Ã‡ekim bittikten sonra da Ã§ekim ekibinin ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda bu ayakkabÄ±larÄ± da alÄ±p gitti.

Markle, 2017'de Prens Harry ile niÅŸanÄ±nÄ± duyuran Ã§ekimde bu ayakkabÄ±larÄ± giydi.

KIYAFETLERÄ°N Ä°NTERNETTE SATILMASINDAN Ã‡EKÄ°NDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N BÃ–YLE YAPMIÅž
Gazeteci Grigoriadis'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu hikayelerin ÅŸoke edici bir yanÄ± var. "BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± yanÄ± kocasÄ± Prens Harry ile birlikte milyon dolarlÄ±k bir malikanede yaÅŸayan Meghan gibi birinin, Ã§ekimde kullandÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafetleri evine gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Ã§aba sarf etmesi" diye Ã¶zetledi bu durumu da Grigoriadis.

Gazetecinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Meghan Markle'Ä±n Ã§ekimden sonra kimseye sÃ¶ylemeden evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±yafetlerin ortadan kaybolduÄŸunu onlarÄ± Ã¶dÃ¼nÃ§ veren tasarÄ±mcÄ± fark etti. Sonra da onlarÄ±n nerede olduÄŸunu sordu.

Yine onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Markle da "BunlarÄ± yanÄ±mda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ birilerinin onlarÄ± sonradan 'Meghan giydi' diye internette satmasÄ±nÄ± istemedim" diyerek kendini savundu.

