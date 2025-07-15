Her ÅŸey gÃ¼zel baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... DÃ¼nya iki kardeÅŸin baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ±

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GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelirsek... Son yÄ±llarda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kiÅŸisi Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton.Â

2011 yÄ±lÄ±nda William ile evlenmeden Ã¶nce baÅŸladÄ± ona yÃ¶nelik ilgi... Resmen karÄ±sÄ± olduktan sonra da giderek arttÄ±.

Bu bir yanda... GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kate'i hemen "bir nefes boyu" arkasÄ±ndan takip eden biri var son dÃ¶nemde. YaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e deÂ buÂ konudaki rekabet daha da artacak.

Ama Kate'in rakibi Ã¶yle yabancÄ± biri deÄŸil. Kendi Ã¶z kÄ±zÄ± Charlotte.

ERKENDEN GENÃ‡ KIZ OLMAYA HEVESLÄ°

GeÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s alÄ±nda 10 yaÅŸÄ±na giren Prenses Charlotte, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re biraz erken bÃ¼yÃ¼meye hevesli.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶reninde de sonrasÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± baÅŸka etkinliklerde de sÃ¼sÃ¼ne dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir genÃ§ kÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretlerini verdi Charlotte.

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Bilezikleri, broÅŸlarÄ±, ÅŸaÃ§Ä±na taktÄ±ÄŸÄ± kurdeleler derken sonunda geÃ§en hafta sonu annesi, babasÄ± ve aÄŸabeyi George ile izlemeye gittiÄŸi Wimbledon AÃ§Ä±k Erkekler Finali'ne de bambaÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±yla damgasÄ±nÄ± vurdu.

BU YAÅžTA TIRNAKLARINI BOYAMAYA BAÅžLAMIÅž

Daha kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana bir stil ikonu olarak tanÄ±na, kÄ±yafetleri kendi yaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda yok satan, hatta bu Ã¶zelliÄŸiyle birÃ§ok moda firmasÄ±na para kazandÄ±ran Charlotte bu Ã¶zel gÃ¼ne beyaz bir elbise giydi.

Elbisenin Ã¶n kÄ±smÄ±ndaki, kenarÄ± siyah biyeli fÄ±rfÄ±r dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Prenses Charlotte o gÃ¼n iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ± da yarÄ±m toplayÄ±p Ã¶n kÄ±smÄ±na, kendisine Ã§ok yakÄ±ÅŸan bir Ã¶rgÃ¼ yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Her iki bileÄŸinde de beyaz renkli bileklikler vardÄ±.

Ama geÃ§en pazar Charlotte ile ilgili olarak en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± tÄ±rnaklarÄ± oldu. Daha doÄŸrusu tÄ±rnaklarÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ pembe renkli ojeler.

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O RENK OJEYÄ° ANNESÄ° BÄ°LE SÃœRMÃœYOR

KÃ¼Ã§Ã¼k Prenses Charlotte'un bu seÃ§imi annesi Kate'in, babasÄ± Prens William'Ä±n giydiÄŸi her zamankinden farklÄ± kesimde ceketin bile gÃ¶lgede kalmasÄ±na neden oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Charlotte, tÄ±rnaklarÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu ojenin rengiyle, ailenin yazÄ±lÄ± olmayan kurallarÄ±ndan birine hem uydu, hem de "biraz" Ã§iÄŸnedi.

Ã–ncelikle, Ä°ngiliz kraliyet ailesine mensup Ã¼st dÃ¼zey kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zellikle de kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± resmi gÃ¶revlerinde tÄ±rnaklarÄ±na koyu renkte oje sÃ¼rmediklerini hatÄ±rlatalÄ±m.

Charlotte'un annesi Kate Middleton bir kere hariÃ§ hiÃ§bir zaman tÄ±rnaklarÄ±na koyu renk oje sÃ¼rerek kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±.

O bir kere de Kate iÃ§in ilk ve son oldu.

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Kate, elbette tÄ±rnaklarÄ±na bakÄ±m yaptÄ±rÄ±yor ama ya ten rengi oje kullanÄ±yor ya da sadece parlatÄ±cÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

HER ÅžEY NE GÃœZEL BAÅžLAMIÅžTI... DÃœNYA Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžUN BAÅžINA YIKILDI

Wimbledon AÃ§Ä±k Erkekler Finali'nde tribÃ¼nde oturanlar arasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekenler, Prens William, karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton, Ã§ocuklarÄ± George ve Charotte oldu. Galler ailesi yerlerine alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde oturdu... SonrasÄ±nda da Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner arasÄ±ndaki mÃ¼sabakayÄ± izleyeme baÅŸladÄ±. Ä°ki kardeÅŸ bu sÃ¼re boyunca gayet heyecanlaydÄ±. Ama karÅŸÄ±laÅŸma bittiÄŸinde George ile Charlotte'un yÃ¼zleri asÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iki kardeÅŸ Ä°spanyol tenisÃ§i Alcaraz'Ä± destekliyordu. Fakat Alcaraz karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Sinner'a karÅŸÄ± kaybetti. Anneleri Kate Middleton'Ä±n Sinner'a kupasÄ±nÄ± verirken de iki kardeÅŸ olup biteni boynu bÃ¼kÃ¼k bir ÅŸekilde izledi.

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YAZILI OLMAYAN KURAL

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa koyu renk oje sÃ¼rmeme, yazÄ±lÄ± bir kural deÄŸil. Ama KraliÃ§e 2. Eizabeth'in bundan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, koyu renk ojeyi dikkat daÄŸÄ±tÄ±cÄ± bulduÄŸu biliniyor.

Bu yÃ¼zden Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kadÄ±nlarÄ± KraliÃ§e'nin izinden gidip kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda koyu renk oje kullanmÄ±yorlar.

Ama Charlotte, Wimbledon'daki oje rengiyle bu konuda Ã§ok da annesinin izinden gitmeyeceÄŸinin ilk iÅŸaretlerini daha bu yaÅŸÄ±nda vermiÅŸ oldu.

Charlotte'un, kurallara ailenin iÃ§inde doÄŸanlardan Ã§ok daha sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya uyan annesi Kate Middleton, 2023 yÄ±lÄ±nda bir kez tÄ±rnaklarÄ±na koyu kÄ±rmÄ±zÄ± oje sÃ¼rerek herkesi kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke etmiÅŸti.

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KIRMIZI OJELERÄ°YLE HERKESÄ° ÅžOKE ETMÄ°ÅžTÄ°

Hatta o dÃ¶nemde birÃ§ok kiÅŸi "KraliÃ§e yaÅŸasaydÄ± Kate bunu yapamazdÄ±... GenÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki asi kÄ±z yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±.

Kralice 2. Elizabeth Ã¶lÃ¼nceye kadar tek bir kuralÄ± bir atlamayan Kate, 2023 yÄ±lÄ±ndaki Paskalya tÃ¶reninde kendi Ã§apÄ±nda bir devrim yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ailenin, hiyerarÅŸide Ã¼st dÃ¼zey olan kadÄ±nlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± olduÄŸu bir kuralÄ± yerle bir etmiÅŸti:

Middleton, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis de dahil tam kadro katÄ±ldÄ±klarÄ± Paskalya ayininde bu kuralÄ± bozdu. TÄ±rnaklarÄ±na, uzaklardan bile dikkat Ã§eken kÄ±rmÄ±zÄ± renkte oje sÃ¼rdÃ¼. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de hemen dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

MEGHAN'IN BORDO OJELERÄ° BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPARMIÅžTI: Bu arada yeri gelmiÅŸken... Ailenin diÄŸer gelini, Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle oÄŸlu Archie'ye hamileyken bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tek omuzlu elbise giymiÅŸ ve tÄ±rnaklarÄ±na bordo oje sürmüÅŸtü. O dönemde Markle'Ä±n bu seçimi büyük bir gürültü koparmÄ±ÅŸtÄ±.

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