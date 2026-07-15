Biraz daha bÃ¼yÃ¼meyi bekle sen... Ã‡ekeceÄŸin acÄ±larÄ±n yanÄ±nda bu 'hiÃ§' kalÄ±r!

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Ä°lk anda kulaÄŸa gayet hoÅŸ gelse de bu durumun da bir bedeli var elbette. DÃ¼nyada hiÃ§bir ÅŸey karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z deÄŸil!

Â AsÄ±rlardÄ±r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren bir monarÅŸi ailesinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek kiÅŸi olarak dÃ¼nyaya gelen bir Ã§ocuk, daha ilk gÃ¼nden itibaren belirli kurallar Ã§erÃ§evesinde bÃ¼yÃ¼tÃ¼lÃ¼r Ã¶rneÄŸin.

Belki yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n, canlarÄ±nÄ±n istediÄŸi her yerde yapabileceÄŸi Ã§ocukluklarÄ± onun Ã¶yle gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yapmasÄ± yasaktÄ±r.Â

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Ä°ÅŸte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin geleceÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼len Prens George da bunlardan biri. BabasÄ±, Galler Prensi William'Ä±n ardÄ±ndan kral olmaya hazÄ±rlanan ve buna gÃ¶re bÃ¼yÃ¼tÃ¼len George, daha ÅŸimdiden nice kuralla kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ durumda.

Elbette evinde, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan Ã§ocukluÄŸunu yaÅŸÄ±yordur. Ama yine de toplum iÃ§ine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuktan beklenmeyecek sorumluluklarÄ± Ã¼stlenmesi gerekiyor.

Bunun son Ã¶rneÄŸi de George'un, annesi Kate Middleton , babasÄ± Prens William ve kardeÅŸi Prenses Charlotte ile birlikte gittiÄŸi Wimbledon AÃ§Ä±k erkekler finalinde sergilendi.

Annesi Kate ile kardeÅŸi Charlotte, Ã¼lkeyi kasÄ±p kavuran sÄ±cak hava dalgasÄ±na uygun tiril tiril elbiseler giymiÅŸti o gÃ¼n. Ama George ve babasÄ± William, ceketinden kravatÄ±na iki dirhem bir Ã§ekirdek takÄ±m elbiseler iÃ§indeydi.Â

Bir yetiÅŸkin olarak William, zaten bÃ¶yle durumlara yÄ±llardÄ±r alÄ±ÅŸkÄ±n. Hava durumundan baÄŸÄ±msÄ±z olarak ne giymesi gerekiyorsa onu giyiyor.

Ama belli ki o gÃ¼n Prens George, sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda o takÄ±m elbiseyle epey bunaldÄ±. Serinlemek iÃ§in de elinde tuttuÄŸu vantilatÃ¶rden yararlandÄ±. Bir ara birÃ§ok seyirci gibi gÃ¼neÅŸten korunmak iÃ§in baÅŸÄ±na ÅŸapka bile taktÄ±.

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Â George'un sÄ±caktan bunalÄ±rken takÄ±m elbiseyle oturmasÄ± ise o gÃ¼nÃ¼n konusu oldu. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenler de ilk anda haklÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

SonuÃ§ olarak hala bir Ã§ocuk olan George, sÄ±cak havaya uygun daha ince elbiseler giyebilirdi. Ama sanki bir yetiÅŸkin gibi takÄ±m elbise iÃ§indeydi.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu da George'un, kraliyet ailesinde dÃ¼nyaya gelip bir de Ã¼stÃ¼ne gelecekte tahta Ã§Ä±kacak olmasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi bir bedel.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailesiyle birlikte oturduÄŸu protokol tribÃ¼nÃ¼nden maÃ§larÄ± izleyeceklerin uymasÄ± gereken bazÄ± kurallar var. Bunlardan biri de o tribÃ¼nde oturan erkeklerin mutlaka ama mutlaka takÄ±m elbise giymesi.Â

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Ã–ncelikle George ve ailesinin oturduÄŸu o tribÃ¼ne girmek iÃ§in All England Club tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen davetiyelere sahip olunmasÄ± gerekiyor. Resmi kurallara gÃ¶re de Kraliyet LocasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lÃ¼m iÃ§in giyim kurallarÄ± var.

Erkeklerin takÄ±m elbiseli olmasÄ± gerek. KadÄ±nlar da Ã¶zenli giyinmek ve bÃ¼yÃ¼k ÅŸapkalar takmamak zorunda.

Hatta Jennifer Lopez geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir karÅŸÄ±laÅŸma izlemeye gittiÄŸinde taktÄ±ÄŸÄ± Ã§ok geniÅŸ kenarlÄ± ÅŸapka nedeniyle eleÅŸtiri konusu olmuÅŸtu.

Kraliyet LocasÄ±'nda sadece arkada oturan seyircilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±nÄ± kapatmayacak ÅŸapkalara izin veriliyor.Â

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Daha da Ã¶tesinde aslÄ±nda Kraliyet LocasÄ±'na aslÄ±nda Ã§ocuk kabul edilmiyor. Ama Ã¶nde gelen bir kraliyet Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ± olan George ve Charlotte iÃ§in bu kural yÄ±llardÄ±r esnetiliyor.

SonuÃ§ olarak George, o sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda bir yandan maÃ§ izlerken bir yandan da elindeki seyyar vantilatÃ¶rle serinlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Arada ÅŸapkasÄ±nÄ± takÄ±p kardeÅŸi Charlotte'u gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Zaten epeydir sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu olan takÄ±m elbisesiyle bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti.

Prens George , doÄŸumunu milyonlarÄ±n merakla beklediÄŸi bir bebek olarak dÃ¼nyaya geldi. Nice ayrÄ±calÄ±k iÃ§inde de bÃ¼yÃ¼yor. Ama konumu ve geleceÄŸi gereÄŸi birÃ§ok fedakarlÄ±k da yapmak zorunda. Gelecekte de bu durum deÄŸiÅŸmeyecek. Ã–zetle, Wimbledon'da o sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda takÄ±m elbiseyle oturmak, Prens'in ailesi iÃ§in yapacaÄŸÄ± fedakarlÄ±klarÄ±n yanÄ±nda lafÄ± bile edilmeyecek bir durum.

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