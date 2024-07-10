Cehennem Üçgeni filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Cehennem Üçgeni filmi ilk defa ekranlarda!

Haberin Devamı

Cehennem Üçgeni filmi televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Polisiye türünde yapımları sevenler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. ATV ekranlara gelecek film 2019 yılında vizyona girdi. İşte Cehennem Üçgeni (Line Walker 2: Invincible Spy) konusu ve oyuncuları...

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek... Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

Haberin Devamı

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ OYUNCULARI

Louis Koo,

Liu Yuning,

Nick Cheung,

Peiyao Jiang,

Francis Ng

Roxanne Tong