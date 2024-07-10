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Cehennem Üçgeni filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Cehennem Üçgeni filmi ilk defa ekranlarda!

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Cehennem Üçgeni filmi ne zaman çekildi, konusu nedir Cehennem Üçgeni filmi ilk defa ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:06

Cehennem Üçgeni filmi TV'de ilk kez ekranlara geliyor. 2019 yılında vizyona giren film aksiyon ve suç türünde. Jazz Boon'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, üç polis memurunun teşkilattaki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için verdikleri mücadeleye odaklanıyor. Peki Cehennem Üçgeni filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte ayrıntılar...

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Cehennem Üçgeni filmi televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Polisiye türünde yapımları sevenler filmin konusu ve oyuncularını merak ediyor. ATV ekranlara gelecek film 2019 yılında vizyona girdi. İşte Cehennem Üçgeni (Line Walker 2: Invincible Spy) konusu ve oyuncuları...

CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek... Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.

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CEHENNEM ÜÇGENİ FİLMİ OYUNCULARI

Louis Koo,
Liu Yuning,
Nick Cheung,
Peiyao Jiang,
Francis Ng
Roxanne Tong

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