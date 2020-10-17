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Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk”ın Şirin’i kim?

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“Çatı Katı Aşk”ın Şirin’i kim?
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Kanal D’nin her Cumartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, sıcak ve samimi hikayesi ile ilgiyle izlenen dizisi Çatı Katı Aşk’a geçtiğimiz hafta sevilen oyuncu Selin Şekerci dahil olmuştu.

Selin Şekerci’nin canlandırdığı Şirin karakteri izleyiciler tarafından çok beğenilirken, kim olduğu ise büyük merak konuk olmuştu.

Peki, mahalleye gelişi ile tüm dengeleri alt üst eden Şirin gerçekte kimdir;

Yasemin’in amcasının kızı olan Şirin duygularını kolay kolay belli edemeyen bir karakterdir. İçine kapanık olmasa da kendi hisleri söz konusu olduğunda ketumdur. Yüksek analiz gücüne sahiptir, hislerinin kuvvetli olması sayesinde çevresinde olup biteni iyi analiz eder. Bu yüzden herkese kuşkucu yaklaşır. Yakınları hakkında kendisi her zaman açık sözlüdür, eleştirir, yargılar, hatalarını yüzlerine vurur fakat başka kimseye bu hakkı tanımaz.

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği Çatı Katı Aşk, yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

 

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