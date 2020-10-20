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Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk'ın jenerik şarkısı rekora koşuyor...

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Çatı Katı Aşk'ın jenerik şarkısı rekora koşuyor...
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Kanal D’nin cumartesi akşamı izleyicisi buluşan dizisi Çatı Katı Aşk, jenerik müziği ile rekora koşuyor. “Nasıl İnansam” isimli parça dizi yayına girdiğinden bu yana 3.kez “Yılın En İyi Dizi Müziği Ödülü” ne layık görüldü.

Lob'in Turkey' in Bomonti Hilton'da düzenlediği ödül töreni kapsamında “En İyi Dizi Müziği Ödülü”nü bir kez daha kazanan Aydilge, ödülünü aldıktan sonra ''İster çatıda, ister yolda, nerde olursa olsun, herkese gerçek bir aşk nasip olsun'' dedi.

 

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