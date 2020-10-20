Çatı Katı Aşk'ın jenerik şarkısı rekora koşuyor...

Lob'in Turkey' in Bomonti Hilton'da düzenlediği ödül töreni kapsamında “En İyi Dizi Müziği Ödülü”nü bir kez daha kazanan Aydilge, ödülünü aldıktan sonra ''İster çatıda, ister yolda, nerde olursa olsun, herkese gerçek bir aşk nasip olsun'' dedi.