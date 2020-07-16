Çatı Katı Aşk’ın Asaf Bey’i Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu,9 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya geldi. 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre sözettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuvara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir.

ASAF BEY KARAKTERİ

Disiplinli, otoriter bir babadır Asaf Bey. Ateş’in sorumsuz davranışları, şımarıklıkları daha çocukluğundan itibaren adamı canından bezdirmiş, baba oğul arasında kapatılması zor bir mesafenin oluşmasına neden olmuştur… Asaf Bey’in en büyük hayali,

Ateş’in her ne şekilde olursa olsun adam olmasıdır…Bunun için gücünü son zerresine kadar kullanmaktan çekinmeyecektir…