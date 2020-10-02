MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri“Çatı Katı Aşk”a taze kan! Selin Şekerci kadroya katıldı...
GeriTelevizyon “Çatı Katı Aşk”a taze kan! Selin Şekerci kadroya katıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 02.10.2020 - 22:59 | Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk”a taze kan! Selin Şekerci kadroya katıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Çatı Katı Aşk”a taze kan! Selin Şekerci kadroya katıldı...
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin sıcak ve samimi hikayesi ile ilgiyle izlenen dizisi Çatı Katı Aşk’ın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Selin Şekerci dahil oldu.

Şekerci “Şirin” oldu!
Yer aldığı projelerle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, diziye 14’üncü bölümde dahil olacak ve Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun rolü ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği Çatı Katı Aşk, yeni bölümleri ile her Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle