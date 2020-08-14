Çatı Katı Aşk son bölümün tamamı yayınlandı - Çatı Katı Aşk 6. Bölüm full izle

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Çatı Katı Aşk 6. bölüm gelişmeleri şöyle;Ayşen'in evlilik kararı alması Yılmaz Ailesini şaşkın bırakır. Bu kadar acele karar almasına anlam veremezler. Ateş ise, kendisine nispet yaptığını bildiği Ayşen'i bu kararından döndürebilmek için elinden geleni yapar. Fakat Ayşen, duygularını açmakta cesaretli davranmayan Ateş'i süründürerek evlilik kararının arkasında durur. Ateş, evlilik kararını bitirecek olan Ömer'in bir açığını bulur ve takibe başlar. Bu sırada Ömer'in arkadaşının doğum günü partisi olayların gidişatına önemli bir yön verir. Ömer ile birlikte partide Ayşen, Demir ve Yasemin'in dışında davetsiz konuk olarak Ateş ile Yasemin de vardır. Ateş, Ayşen'in peşinde dolaşarak Ömer ile ilgili gerçeği anlatmaya çalışır. Dinlemediğini görünce de ona karşı olan gerçek duygularını ifade etmek için en eski ve romantik olaya başvurur. Ayşen'in dudaklarından öperek aşk yolunda cesaretli adımı atar.

ÇATI KATI AŞK 6. BÖLÜM İZLE