Çatı Katı Aşk son bölümün tamamı yayınlandı - Çatı Katı Aşk 4. Bölüm full izle

Kanal D ekranlarının yaz sezonunda başlayan dizisi Çatı Katı Aşk, ekran macerasında 4 haftayı geride bıraktı. Eğlenceli sahnelerin ön plana çıktığı dizinin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi.



Çatı Katı Aşk son bölümünde şu gelişmeler yaşandı: Yasemin, HAS MANTI'M dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin'den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için ecdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin'le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin'i evden çıkartmak için kolları sıvar.

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