Çatı Katı Aşk son bölümün tamamı yayınlandı - Çatı Katı Aşk 4. Bölüm full izle
Çatı Katı Aşk son bölümünün tamamı yayınlandı. Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin başrollerini paylaştığı Çatı Katı Aşk'ın 4. Bölümü 30 Temmuz’da ekrana gelmişti. 30 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 4. Bölümünde Ateş ve Yasemin, evsiz kalma ihtimali ile karşı karşıya kalmıştı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar, Çatı Katı Aşk son bölümü kesintisiz izlemenin yollarını araştırıyor. İşte Çatı Katı Aşk 4. Bölüm full izle ekranı…
Kanal D ekranlarının yaz sezonunda başlayan dizisi Çatı Katı Aşk, ekran macerasında 4 haftayı geride bıraktı. Eğlenceli sahnelerin ön plana çıktığı dizinin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi.
Çatı Katı Aşk son bölümünde şu gelişmeler yaşandı: Yasemin, HAS MANTI'M dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin'den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için ecdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin'le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin'i evden çıkartmak için kolları sıvar.
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