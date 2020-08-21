Çatı Katı Aşk son bölüm tam ve kesintisiz izle: Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk ekranlara gelen son bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Çatı Katı Aşk'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan 7. bölümünde, sahte evliliği öğrenen Ayşen'in ailesiyle Ateş'in arasında kalması dikkat çekti. Şuayip'in karşısına çıkan sosyal medya fenomeni ile işin altından alınlarının akıyla kalkması , mantıcı dükkanına rahat nefes aldırdı. İşte, Çat Katı Aşk son bölümün tamamı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Ateş'in kendisini öpmesinin şokunu yaşar. Ateş'in bu cesaretli hamlesi, Ayşen'i mutlu etse de, ailesine karşı olan dürüstlüğün zedelendiğini hissetmektedir. Sahte evlilik bile olsa aralarında gelişecek aşkı, Yılmaz Ailesine anlatamamaktan, kendisi ile ilgili düşüncelerin olumsuz bir hal alacak olmasından korkmaktadır.

Bu sırada dükkan, zabıta baskınından sonra zarar etmeye başlamıştır. Gençlerin aklına internet satışı gelir. Dört bir koldan bu fikre asılan gençler, Şuayip'in karşısına çıkan sosyal medya fenomeni ile işin altından alınlarının akıyla kalkarlar. Bir nebze olsun, mantıcı dükkanı rahat bir nefes almıştır.

Ayşen-Ateş cephesinde güzel başlayan gün, üzgün bitiyor. Ayşen, Ateş'e duygularını açıyor; fakat, sonunda söylediği olumsuz cümleler ikisinin de gözlerinin yaşlanmasına neden oluyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk'ın 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.