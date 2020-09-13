Çatı Katı Aşk son bölüm tam ve kesintisiz izle - Çatı Katı Aşk 10. bölüm izleme linki

Çatı Katı Aşk ekranlara gelen son bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Çatı Katı Aşk'ın Kanal D ekranlarında yayınlanan 12 Eylül tarihli 10. bölümünde Demir'in doğum günüde yaşananlar dikkat çekti. Süheyla, Demir için yalıda düzenlenen doğum günü partisinde şoke eden bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte, izleyemeyenler için Çat Katı Aşk son bölümün izleme linki ve 10. bölümün tamamı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen ve Demir, yalıda kapana sıkışmıştır. Gizlice girdikleri yalıdan çıkmaya çalışırlar. Her hamleleri onları Asaf'a çıkartır. Ateş ve Yasemin'in de çabaları sonuçsuz kalınca iki kardeş yalıda gecelemek zorunda kalır. Sabah olunca hızlı davranan Ayşen ve Demir yalıdan çıkmayı başarırlar; fakat, evde onları öfkeli bir sürpriz bekler. Yılmaz Ailesi - özellikle Celal- haber vermeden ortalıktan kaybolan abi kardeşi sorguya çeker.

Ayşen, abisi Demir'in doğum günü olduğunu hatırlar. Herkesi organize ederek ona sürpriz bir doğum günü partisi planlar. Yer olarak da yalı belirlenir. Asaf'ın yurt dışında olmasını fırsat bilen Ateş partiyi yalıya taşımayı başarır. Aşıklarımız dışında partide Süheyla ve Şuayip de bulunmaktadır. Aşıklar parti sonuna doğru köşelere çekilip romantik anların tadını çıkartmaktadırlar. Öpüşme raddesine geldiği sırada evin içinde tuvaleti arayan Süheyla kendisini şok eden bir şey görür.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk'ın 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.