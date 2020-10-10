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Haber Giriş: 10.10.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk Şirin Kimdir? Selin Şekerci hakkında bilgiler

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Çatı Katı Aşk Şirin Kimdir? Selin Şekerci hakkında bilgiler
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Kanal D’nin sıcak ve samimi hikayesi ile ilgiyle izlenen dizisi Çatı Katı Aşk’ın oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Selin Şekerci dahil oldu. Yer aldığı projelerle izleyicilerin beğenisini Selin Şekerci, diziye 14’üncü bölümde dahil olacak ve Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Çatı Katı Aşk Şirin Kimdir? Selin Şekerci hakkında bilgiler...

Babası Arap, annesi Azeri asıllı Selin Şekerci, 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı. Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır.2012 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizinde Irmak karakterini canlandırmıştır.2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır.2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır.

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