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Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk” Perşembe’nin birincisi!

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“Çatı Katı Aşk” Perşembe’nin birincisi!
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Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”, reytinglere damgasını vurdu.

Dizinin dün akşam (16 Temmuz) yayınlanan 2’nci bölümü, Tüm Kişiler’de yüzde 4.34 reyting ve yüzde 14.52 izlenme payı ile ABC1’de ise 4.14 reyting ve yüzde 14.43 izlenme payıyla reyting listesinde birinci sırada yer aldı.

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, sıcacık hikayesiyle izleyicinin gönlüne şimdiden taht kuran “Çatı Katı Aşk”, Perşembe’nin en çok izlenen yapımı oldu.

“Çatı Katı Aşk”, yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D’de...

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