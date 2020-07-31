Çatı Katı Aşk Perşembe ekranına damgasını vurdu!

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, sıcacık hikayesiyle izleyicinin gözdesi olan dizi, reyting listesinde üç kategoride de zirveye oturdu.

Dizinin 4. bölümü, Tüm Kişiler’de yüzde 3.60 reyting ve 14.97 izlenme payı; AB’de 3.51 reyting ve yüzde 15.84 izlenme payı; ABC1’de ise 3.38 reyting ve yüzde 14.34 izlenme payı ile Perşembenin en çok izlenen yapımı oldu.

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