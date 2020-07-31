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Televizyon
Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk Perşembe ekranına damgasını vurdu!

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Çatı Katı Aşk Perşembe ekranına damgasını vurdu!
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Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği dizisi “Çatı Katı Aşk”, 4’üncü bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı, sıcacık hikayesiyle izleyicinin gözdesi olan dizi, reyting listesinde üç kategoride de zirveye oturdu.
Dizinin 4. bölümü, Tüm Kişiler’de yüzde 3.60 reyting ve 14.97 izlenme payı; AB’de 3.51 reyting ve yüzde 15.84 izlenme payı; ABC1’de ise 3.38 reyting ve yüzde 14.34 izlenme payı ile Perşembenin en çok izlenen yapımı oldu.
Çatı Katı Aşk yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D’de...

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