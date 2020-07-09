Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları

Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları ve konusu ile heyecanla beklenilen yapımlar arasında yerini aldı. Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü 9 Temmuz Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak. Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. Dizide Furkan Andıç Ateş Avcı karakterine, Yiğit Kirazcı Demir Yılmaz karakterine hayat veriyor. İşte Çatı Katı Aşk oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler…

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Dizinin oyuncuları arasında Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk oyuncuları arasında Bedia Ener, Renan Bilek, Bülent Seyran, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin ve Tülay Günal bulunuyor.

ÇATI KATI AŞK KONUSU

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir…

Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?