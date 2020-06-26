'Çatı Katı Aşk' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!

Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı dizinin çekimleri oldukça eğlenceli geçiyor.

Oyuncu kadrosunda Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener’in de yer aldığı “Çatı Katı Aşk”ın ilk bölümü, 9 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın kaleme aldığı Yeşilçam filmi tadındaki dizi, küçük bir mahallede geçen sıcak bir öyküyü konu alıyor.