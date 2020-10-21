Çatı Katı Aşk final yapıyor - İşte Çatı Katı Aşk final fragmanı

Çatı Katı Aşk final bölümünde Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor. Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak? Çatı Katı Aşk Final bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Çatı katındaki ateş söndürülmüş olsa da Demir’in gönlüne düşen ateş git gide alevini arttırmaktadır. Yasemin’in, Allah’ın emriyle Ateş’e istenmesi ikilinin arasındaki ilişkiyi git gide içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Yasemin her ne kadar her şeyin bir oyun olduğunu hatırlatsa da Demir kıskanma konusunda kendine engel olamaz.

Şirin arkadaşından aldığı bir telefonla yaşlı bir hastaya pansuman yapmak için evden ayrılırken saatin geç olması sebebiyle Ateş onu yalnız bırakmak istemez. İkilinin sıradan bir pansuman diye gittikleri hasta pek bekledikleri gibi birisi çıkmaz ve gecenin devamı bizimkilerin canlarını kurtarma çabasına dönüşür. Gece boyu baş başa bir yaşam mücadelesi veren ikili Demir ve Yasemin’in yardımıyla peşlerindekilerden kurtulmayı başarır. Ama vicdanlarından kaçabilecekleri bir yer yoktur…