Çatı Katı Aşk final mi yapıyor? İşte Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı

Çatı Katı Aşk 16. bölümüyle ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. İşte Çatı Katı Aşk final bölümünden ilk görüntüler ve finalde yaşanacakların kısa bir özeti...

Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor.

Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

Gülriz, Emin'e yılların itirafını yapıyor! Ateş'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Emin ne yapacak?

Çatı Katı Aşk Final bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!