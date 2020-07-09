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Televizyon
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk”  bu akşam başlıyor

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Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”  bu akşam başlıyor. Nilay Deniz, başrolü Furkan Andıç, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı’yla paylaştığı dizi için heyecanlı: “Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım.”

ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ
Nilay Deniz, yaz sezonunun en iddialı projesi “Çatı Katı Aşk” ile ekrana döndü. Genç oyuncu, yaşadığı mutluluğu BeStyle dergisinin temmuz sayısına verdiği röportajda anlattı. Dizinin senaryosunu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını belirten Nilay Deniz, ekip arkadaşlarıyla da çok iyi anlaştığını söyledi

YEŞİLÇAM TADINDA
Nilay Deniz’in başrolü Furkan Andıç, Ezgi Şenler ve Yiğit Kirazcı’yla paylaştığı “Çatı Katı Aşk”ın ilk bölümü, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu dizi, Yeşilçam filmi tadında sıcak bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak.

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