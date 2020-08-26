Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sevda sahte evlilik cüzdanını buluyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Çatı Katı Aşk 27 Ağustos Perşembe akşamı 8. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanında, Ateş'in Ayşen'den beklediği cevabı alamadığı için evi terk etmeye karar vermesi ve Sevda'nın evlilik cüzdanını bulması dikkat çekti. İşte, Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş Ayşen’den beklediği cevabı alamadığı için evi terk edip giderken Sevda’nın sahte evlilik cüzdanını bulması işleri iyice karıştırır.

Sevda’ya engel olmaya çalışan Yasemin biraz fazla patırtı gürültü yapınca bütün evi ayaklandırmıştır. Demir’in de olaya dahil olmasıyla Sevda küçük bir kaza geçirir ve durum gençlerin Sevda’ya bekçilik yapmasına, sırlarını ifşa etmemesi için yanlarından ayırmamasına kadar gider.

Ateş Ayşen’i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin’le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş’i hem Ayşen’i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip’in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.

Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir’i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda’nın dili çözülüverir. Dahası Asaf’ın da eline geçirdiği kozu Ateş’i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.