Çatı Katı Aşk 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ateş'ten sürpriz aşk itirafı

Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk 20 Ağustos Perşembe günü 7. bölümü ile heyecanlı gelişmeleri ekranlara getirecek. Yeni bölüm öncesi yayınlanan Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanında evsiz kalmaktan korkan Yasemin'in gözyaşları içinde ağlaması dikkat çekti. Peki, bu hafta gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte, Çatı Katı Aşk 7. bölümüyle ilgili ayrıntılar.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşadıkları özel andan sonra Ayşen’in daha fazla duygularını inkar edemeyeceğini düşünen Ateş artık Ayşen’le yaşayacakları ilişkinin önünde hiçbir engel kalmadığına emindir ancak Ayşen için işler daha da karmaşık hale gelmiştir. Ateş’e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir.

Diğer yandan Demir’in itirafı sonrası Yasemin söylediği yalanların altında ezilmekte ve daha fazla bu oyuna devam etmek istememektedir. Üstelik Ateş ve Ayşen’in yakınlaşması Yasemin’in Ateş’e olan güveninin sarsılmasına neden olur. Evsiz kalmamak için kabul ettiği bu oyunda artık tek başına kaldığını düşünen Yasemin’in imdadına Demir yetişir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ayşen’in evlilik kararından sonra Demir ve Süheyla kardeşlerinin bu kararı vermesinin altında başka bir sebep olmasından şüphelenir. Ayşen’in sırf kendisine inat olsun diye Ömer’e evet dediğini düşünen Ateş ise, ne olursa olsun Ayşen’i yolundan döndürmeye ve sevmediği bir adamla evlenmesini engellemeye çalışır.

Diğer yandan Demir’le bir sonraki adımı atmak isteyen Sevda, Yasemin’in engelleriyle karşılaşır. Yasemin’in çatı katını kurtarmak için başladığı oyun Demir’i kıskanma aşamasına gelince Demir yaşananlara daha fazla dayanamaz ve Yasemin’le yüzleşmeye karar verir.