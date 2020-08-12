Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşen evlilik kararından vazgeçecek mi?

Her hafta ilgiyle izlenen Çatı Katı Aşk, 13 Ağustos Perşembe akşamı 6. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Çatı Katı Aşk'ın merakla beklenen yeni bölümünde, Ateş ve Ayşen arasındaki yakınlaşma dikkat çeken gelişmelerden olacak. İşte, Çatı Katı Aşk 6. bölümde yaşanacaklar.

ÇATI KATI AŞK 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çatı Katı Aşk 6. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşen ve Ateş aşkı sorguluyorlar!

Ayşen ile Ateş birbirlerinden etkilenseler de, aşık olup olmadıklarını kendi içlerinde ve çevresindekilerle sorgulamaya başlıyorlar. Ayşen, hayatı boyunca hiç aşık olmadığı için nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışıyor. Ateş ise, zenginliğin verdiği popülarite sayesinde hayatına giren kadınlardan aşık olabileceği çıkmadığı için tecrübesizdir. Ayşen kardeşleri ile, Ateş ise Emin ile konuşarak içlerindeki bu duyguyu çözmeye çalışıyorlar.

Bu sırada damat adayı Ömer, Ayşen ile yakınlaşabilmek için fırsat yaratmaya çalışır. Bu yüzden onu arkadaşının doğum günü partisine davet eder. Ayşen'in anne babası ve Demir, bu isteğe karşı çıkarlar; fakat, Saadet Hanım herkesi şaşırtarak son sözü söyler. Ayşen'in partiye gitmesine izin verir. Başta Ateş olmak üzere Saadet Hanımın bu çıkışı herkesi çok şaşırtır.

Ayşen ve Ateş, hissettikleri aşk duygusunu serbest bırakabilecekler mi? Ayşen, Ömer ile birlikte doğum günü partisine gidecek mi?