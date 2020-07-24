Çatı Katı Aşk 3.son bölüm tam ve full izle: Çatı Katı Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk, 3. bölümüyle yayınlandı. İzleyenlere keyifli anlar yaşatan Çatı Katı Aşk'ın 23 Temmuz tarihli son bölümünde, Ateş ve Yasemin'in düğünü sırasında ortalığı yırtan bir ses ekran başındakileri meraklandırdı. Heyecanlı bölümün ardından gözler Çatı Katı Aşk'ın yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Çatı Katı Aşk 3. son bölüm özeti.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 3. Bölümünde Ateş ve Yasemin, Perihan ile Gülriz’in hazırladıkları sürpriz düğün organizasyonun şaşkınlığını yaşarlarken, ikinci bir şok dalgası şaşkınlıklarını ikiye katlıyor!

Perihan, Yasemin’in neden düğün yapamadıklarını anlatması üzerine çok üzülür. Bu yüzden Yılmaz Ailesi bir karar verir. Onlara bir düğün yapacaklardır. Ateş ve Yasemin bu olayı atlatabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Sonuca vararak düğünü erteleyip, yerine aile arasında olacak bir yemekle kapatmayı kurtarırlar. Bu yemek sonrasında Ateş’in halası Gülriz, onları düğünsüz bırakmamak için Perihan ile gizlice organizasyon yapar. Gülriz, organizasyon şirketi ile anlaşarak mahallede sokak düğünü için gerekli olan işleri bitirir. Perihan da konuklar için yiyecek-içecek işini çözer. Geriye tek kalan durum ise, Ateş ile Yasemin’i düğüne getirmektir. Kurulan bu kumpası çözemeyen ikili bir anda kendilerini düğün meydanında bulurlar. Bu sırada eğlence tam gaz ilerlerken ortalığı yırtan bir ses duyulur.