Çatı Katı Aşk 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk yeni bölümde yaşanacaklar

Kanal D ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk 3. bölümü ile 23 Temmuz Perşembe günü sevenleri ile buluşacak. Aile komedisinin anlatıldığı Çatı Katı Aşk'ın merakla beklenen 3. yeni bölüm fragmanında, Ateş ve Yasemin'in evlilik oyununun ortaya çıkıp çıkmayacağı merak dolu anlara neden oldu. İşte, Çatı Katı Aşk, yeni bölüm fragmanı.

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş ve Yasemin’in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin’in hareketleri Saadet’in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer.

Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan’ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin’i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

Ne yaparsa yapsın Ayşen’i evli olmadığına ikna edemeyen Ateş duygularında samimi olduğunu Ayşen’e ispatlamak için farklı yollar denese de Ayşen’in kolay kolay yelkenleri suya indirmeye niyeti yoktur. Demir ise Saadet’in talimatıyla ortakları araştırırken Ateş ve Yasemin’in evliliğin gerçek olmadığını öğrenir. Yavaş yavaş Yasemin’e karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Demir acaba gerçeği ailesine söyleyip Yasemin’e olan duygularını görmezden gelebilecek midir?